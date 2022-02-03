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«Чёрного» лесоруба в нацпарке в Бурятии вычислили по следам

«Чёрного» лесоруба в нацпарке в Бурятии вычислили по следам
Происшествия,  Фото:Тункинский нацпарк
Мужчина вырубил деревья в Тункинском нацпарке

В Зун-Муринском инспекторском участке Тункинского национального парка в Бурятии обнаружили незаконную рубку берёзы и лиственницы.

Во время рейда государственные инспекторы обнаружили свежие пни и порубочные остатки. Проследовав по следам шин на снегу, они обнаружили мужчину за рулём трактора.

- Лесоруб вывез распиленную древесину с помощью трактора, следы протекторов от которого чётко читались на снегу. Именно эти следы привели к транспортному средству и самому нарушителю, у которого не было подтверждающих документов на заготовку древесины. Всего им было вывезено 8, 36 кубометров древесины, нанесённый ущерб превысил 300 тысяч рублей, - рассказали государственные инспекторы Зун-Муринского инспекторского участка.


Размер ущерба, причинённый незаконной рубкой лесных насаждений, рассчитывается на основании методики и такс, утверждённых постановлением правительства. Для исчисления размера вреда, причинённого вследствие нарушения законодательства лесным насаждениям, применяется 50-кратная стоимость древесины при незаконной рубке до степени прекращения роста деревьев. Также размер такс подлежит увеличению в пять раз при определении размера вреда, причинённого в связи с нарушением лесного законодательства в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях.

Все материалы переданы в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Тункинском нацпарке.

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