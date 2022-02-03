В Бурятии у пассажира машины нашли банку с гашишем

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчину ездил за мясом, а привёз наркотики



Днём 28 января сотрудники ДПС неподалеку от села Ташир в Селенгинском районе Бурятии остановили иномарку. У пассажира они изъяли стеклянную банку с 246 граммами гашиша.



- Стеклянную банку с запрещенным веществом 46-летний мужчина упаковал в пакет, который при выходе из автомашины оставил на заднем сиденье, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



По предварительной информации, мужчина живёт в Заиграевском районе. Вместе с приятелями он поехал за мясом к родственнику одного из них в Петропавловку Джидинского района. Там он собрал пыль конопли. На обратной дороге компанию задержали.



Предварительно, у подозреваемого установлен факт потребления наркотика.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Нигде не работает. В присутствии понятых у него изъято запрещённое вещество.



Возбуждено уголовное дело, уточнили в МВД.



