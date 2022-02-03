В Улан-Удэ рабочий целый месяц воровал из дома начальника









Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.





Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

31 января в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от бизнесмена о краже денег.Предприятие бизнесмена изготавливает бетонные изделия. На территории производственной базы у предпринимателя стоит дом, в котором он живёт и хранит выручку от продажи изделий. 21 января при пересчёте купюр мужчина не досчитался 250 тысяч рублей.Предположив, что кражу мог совершить кто-то из работников, он установил камеру видеонаблюдения в комнате и уехал с территории базы.Вернувшись и посмотрев записи, он увидел, что в помещение заходил один из рабочих, после он увидел камеру и поспешно вышел из комнаты. Вскоре полицейские задержали 27-летнего работника предприятия.- Следствием установлено, что молодой человек в декабре прошлого года в один из визитов заметил у работодателя пачки денег, который он хранил под стулом в комнате. Дождавшись, когда хозяин уедет, мужчина зашёл в незапертое жилище и похитил несколько купюр. Поняв, что преступление осталось незамеченным, в течение месяца он почти каждый день похищал хранившиеся у работодателя по несколько купюр из пачек. Всего он похитил 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Как рассказал сам вор, красть он начал с 1 декабря. На украденные деньги он приобрел поддержанную иномарку, телевизор, диван, несколько машин дров.