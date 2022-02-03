Виновник скрылся с места ДТП
Накануне, 2 февраля, в Бурятии было зарегистрировано 15 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Оно произошло утром в Селенгинском районе, сообщили в Госавтоиспекции.
44-летний водитель грузовика Isuzu Elf ехал по технологической дороге на территории угольного разреза. По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением, в результате чего врезался в стоящий карьерный самосвал «Белаз».
- После ДТП водитель Isuzu Elf скрылся с места ДТП. Позже был задержан и привлечён к административной ответственности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения 24-летний пассажир Isuzu Elf получил травмы различной степени тяжести
В Бурятии на угольном разрезе грузовик врезался в самосвал
Происшествия, Фото:
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