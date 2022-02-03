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Жителей Бурятии осудили за угон автомобиля

Жителей Бурятии осудили за угон автомобиля
Происшествия,  Фото:pexels.com
Один из мужчин совершил преступление в период испытательного срока

Двое жителей посёлка Таксимо Муйского района признаны виновными в угоне.

Один из обвиняемых ранее, в 2018 и 2019 годах, дважды осуждён за угон автомобилей, его приговорили к условному лишению свободы.

Однако в период испытательного срока в августе 2021 года он предложил своему знакомому угнать автомобиль, на что последний согласился. Действуя по намеченному плану, молодые люди откатили автомобиль потерпевшего от дома, завели двигатель и уехали. Вскоре преступников задержали сотрудники правоохранительных органов.

Муйский районный суд ранее судимому виновному назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Соучастнику преступления назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура угон

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