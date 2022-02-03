В Иркутской области пожарные спасли собаку

Собачка уже была без сознания, когда её обнаружили
Пожарные из Усолья-Сибирского при спасении людей на пожаре в многоквартирном доме на улице Толбухина спасли собачку.
2 февраля, пока хозяйки этого той-терьера не было дома, в квартире случился пожар. Бдительные соседи позвонили в пожарно-спасательную службу. Два звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели 18 человек, в том числе пятерых детей, с верхних этажей.
Но основная спасательная операция развернулась на лестничной площадке второго этажа. Пожарные вскрыли дверь и обнаружили в задымленной квартире собачку. Собака лежала на полу в дыму без сознания. Её вынесли на свежий воздух и провели реанимацию, подав воздух из маски и сделав массаж сердца.
- Малышку оживили, а соседи отвезли её к ветеринару. Жизнь питомца уже в безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Собачка уже была без сознания, когда её обнаружили
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