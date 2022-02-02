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В Бурятии спасли рыбаков, машина которых сломалась на Байкале

В Бурятии спасли рыбаков, машина которых сломалась на Байкале
Происшествия,  Фото:сайт ГУ МЧС по Бурятии
На автомобиле рыбаков слетела шина, а затем кончился бензин

Вечером 1 февраля спасатели получили сообщение о том, что на озере Байкале трое рыбаков попали в беду. Их автомобиль УАЗ сломался, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Несмотря на тёмное время, спасатели Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда на вездеходе «Трэкол» и представители Всероссийского общества спасения на водах на аэролодке «Арктика» выехали на поиски.

Выяснилось, что на автомобиле рыбаков в связи с низким давлением произошёл сход шины с обода колеса. В результате чего продолжить движение не представлялось возможным. Вскоре в баках закончился бензин.

Всё время рыбаки находились на связи, однако точно определить своё местоположение они не могли. Этот факт затруднял поиски.

Спустя три часа рыбаки были обнаружены. Их доставили в село Турка, от медицинской помощи мужчины отказались.

Отметим, лёд на Байкале ещё не прочен. Выезд автомобилей на озеро опасен для жизни. 

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