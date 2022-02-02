Улан-удэнку обокрали, когда она складывала купленные продукты в пакет

Кража произошла в магазине возле Мемориала Победы



1 февраля 45-летняя улан-удэнка заявила в полицию о карманной краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Женщина лишилась недорогого смартфона. Она предположила, что его украли на остановке общественного транспорта «Мемориал Победы».



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что кража произошла не на остановке, а чуть раньше в находящемся неподалёку магазине самообслуживания.



Рядом с кассой мужчина вынул телефон из кармана куртки покупательницы, когда та, рассчитавшись, складывала в пакет продукты. Происшедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.



Вору 48 лет, ранее он был судим за имущественные преступления. Имеет непогашенную судимость за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

