В Улан-Удэ наивный вор украл терминал для оплаты

Молодой человек считал, что в терминале для оплаты хранятся данные всех предыдущих покупателей



Необычная кража произошла днём 24 января в одном из торговых центров Улан-Удэ. Со стойки точки, торгующей бижутерией, исчез терминал для оплаты. Девушка-продавец обратилась в полицию.



Полицейские быстро установили личность вора – им оказался 18-летний горожанин. В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали, что молодой человек стащил терминал, когда продавец отошла. Он ошибочно предполагал, что, вынув сим-карту из устройства и вставив в телефон, сможет воспользоваться деньгами клиентов, ранее покупавших в этой точке товары.



- За неимением собственного мобильного средства связи он, спрятав терминал под куртку, решил попросить гаджет у посетителей торгового центра. Однако попытки оказались безуспешны, и злоумышленник выбросил сим-карту, а похищенный терминал спрятал, - сообщили в МВД.



Свою вину улан-удэнец признал. Он нигде не учится и не работает. Преступление совершил, будучи подвергнутым уголовному преследованию: на него уже возбуждены два уголовных дела о кражах парфюмерии и спортивной одежды из магазинов. Теперь на парня возбудили новое дело.



