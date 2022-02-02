Мужчина ловил рыбу в протоке реки Баргузин
В Курумканском районе за незаконный вылов рыбы во время нереста осуждён житель Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Мужчина с помощью рыболовной сети (запрещённое орудие лова) незаконно ловил рыбу в протоке реки Баргузин. Ущерб оценён в 23 тысячи рублей. Эту сумму он возместил после возбуждения уголовного дела.
Мировой судья судебного участка Курумканского района назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнцу, ловившему рыбу сетью, вынесли приговор
Происшествия, Фото:
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