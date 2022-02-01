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В Бурятии водитель предъявил автоинспекторам «липовые» права

В Бурятии водитель предъявил автоинспекторам «липовые» права
Происшествия, 
Водительское удостоверение мужчина купил в интернете

Ночью 31 января инспекторы ДПС на улице Октябрьская в селе Кырен Тункинского района Бурятии для проверки документов остановили машину. Водитель предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.

Автоинспекторы заметили, что права не соответствуют бланку Госзнака: отличаются шрифт текста и цветовой оттенок, отсутствуют специальные голограммы RUS.

При дальнейшей проверке водительского удостоверения с помощью информационной базы учётов ГИБДД, выяснилось, что права вовсе содержат данные и фото другого гражданина.



-35-летний местный житель признался, что приобрёл водительское удостоверение в Интернете. Своё он сдал в подразделение ГИБДД в связи с лишением права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного водительского удостоверения. Пока что на водителя составили протокол за управление машиной водителем, лишённым такого права. Водительское удостоверение изъяли.
поддельные документы водители

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