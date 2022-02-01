В Бурятии водитель предъявил автоинспекторам «липовые» права









-35-летний местный житель признался, что приобрёл водительское удостоверение в Интернете. Своё он сдал в подразделение ГИБДД в связи с лишением права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного водительского удостоверения. Пока что на водителя составили протокол за управление машиной водителем, лишённым такого права. Водительское удостоверение изъяли.



Ночью 31 января инспекторы ДПС на улице Октябрьская в селе Кырен Тункинского района Бурятии для проверки документов остановили машину. Водитель предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.Автоинспекторы заметили, что права не соответствуют бланку Госзнака: отличаются шрифт текста и цветовой оттенок, отсутствуют специальные голограммы RUS.При дальнейшей проверке водительского удостоверения с помощью информационной базы учётов ГИБДД, выяснилось, что права вовсе содержат данные и фото другого гражданина.