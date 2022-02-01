В Бурятии водитель предъявил автоинспекторам «липовые» права

Ночью 31 января инспекторы ДПС на улице Октябрьская в селе Кырен Тункинского района Бурятии для проверки документов остановили машину. Водитель предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.
Автоинспекторы заметили, что права не соответствуют бланку Госзнака: отличаются шрифт текста и цветовой оттенок, отсутствуют специальные голограммы RUS.
При дальнейшей проверке водительского удостоверения с помощью информационной базы учётов ГИБДД, выяснилось, что права вовсе содержат данные и фото другого гражданина.
-35-летний местный житель признался, что приобрёл водительское удостоверение в Интернете. Своё он сдал в подразделение ГИБДД в связи с лишением права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельного водительского удостоверения. Пока что на водителя составили протокол за управление машиной водителем, лишённым такого права. Водительское удостоверение изъяли.