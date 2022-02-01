Жительница Бурятии пырнула ножом мужа и ушла на автобус

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Женщина напала на супруга, когда он повернулся спиной



Ночью 31 января в Ильинскую участковую больницу в тяжёлом состоянии доставили 44-летнего жителя станции Татаурово с колото-резаным ранением брюшной стенки.



Как выяснилось, мужчину пырнула ножом его 35-летняя жена.



По данным следствия, в ночь на 31 января супруги дома распивали спиртные напитки. После застолья пьяные муж с женой поссорились. После упрёков и оскорблений в свой адрес мужчина ударил жену кулаком по лицу. Затем он ушёл на кухню и закурил возле печи.



Супруга молча последовала за ним, взяла со стола кухонный нож, со спины приблизилась к мужу и нанесла ему клинком удар в правую боковую область живота.



Затем она выбросила нож в печь, затем позвала соседку и попросила её позвонить в «скорую». Пока односельчанка набирала номер, женщина взяла одежду и ушла на улицу. Днём её обнаружили на автобусной станции и задержали.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

