Женщина напала на супруга, когда он повернулся спиной
Ночью 31 января в Ильинскую участковую больницу в тяжёлом состоянии доставили 44-летнего жителя станции Татаурово с колото-резаным ранением брюшной стенки.
Как выяснилось, мужчину пырнула ножом его 35-летняя жена.
По данным следствия, в ночь на 31 января супруги дома распивали спиртные напитки. После застолья пьяные муж с женой поссорились. После упрёков и оскорблений в свой адрес мужчина ударил жену кулаком по лицу. Затем он ушёл на кухню и закурил возле печи.
Супруга молча последовала за ним, взяла со стола кухонный нож, со спины приблизилась к мужу и нанесла ему клинком удар в правую боковую область живота.
Затем она выбросила нож в печь, затем позвала соседку и попросила её позвонить в «скорую». Пока односельчанка набирала номер, женщина взяла одежду и ушла на улицу. Днём её обнаружили на автобусной станции и задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
Жительница Бурятии пырнула ножом мужа и ушла на автобус
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Водительское удостоверение мужчина купил в интернете
Женщина напала на супруга, когда он повернулся спиной
Трагедия произошла поздно вечером на «зебре»
Обошлось без пострадавших
По версии следствия, начальник угрожал подчинённому «ссылкой»
Мошенники действовали под предлогом защиты банковских карт
Водитель, пытавшийся удрать от автоинспекторов, был пьян и не имел прав
Пожар произошёл в туалете
Также сгорела стайка
Женщина заявила в полицию на мужа, выдумав преступление
Одному из грабителей всего 16 лет
«Чёрные» лесорубы, пытаясь оторваться от лесников, попали в аварию на большой скорости
Эта котельная отапливает дома, где живут более тысячи человек
Журналистка расспросила о самых громких пытках над заключёнными
Грузчика задавил на работе водитель грузовика