В Иркутской области погиб пешеход, которого сбили два автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагедия произошла поздно вечером на «зебре»



В Зиминском районе Иркутской области погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля. Трагедия произошла вечером 31 января на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в районе села Мордина.



По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла» не увидела переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину и сбила его. Пешеход упал на проезжую часть, где его также сбил «Форд Куга» под управлением 33-летнего водителя.



От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что наезд был совершён на неосвещённом участке дороги, а пешеход был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.



- Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался 55-летний житель Ангарска. Как мужчина оказался в тёмное время суток на дороге федерального значения, а также при каких обстоятельствах произошла трагедия, предстоит выяснить органам предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



ПДД предписывают пешеходам в тёмное время суток на одежде использовать светоотражающие элементы с целью обозначения себя на проезжей части.

