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В Иркутской области погиб пешеход, которого сбили два автомобиля

В Иркутской области погиб пешеход, которого сбили два автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трагедия произошла поздно вечером на «зебре»

В Зиминском районе Иркутской области погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля. Трагедия произошла вечером 31 января на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в районе села Мордина.

По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла» не увидела переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину и сбила его. Пешеход упал на проезжую часть, где его также сбил «Форд Куга» под управлением 33-летнего водителя.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что наезд был совершён на неосвещённом участке дороги, а пешеход был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.

- Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался 55-летний житель Ангарска. Как мужчина оказался в тёмное время суток на дороге федерального значения, а также при каких обстоятельствах произошла трагедия, предстоит выяснить органам предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ПДД предписывают пешеходам в тёмное время суток на одежде использовать светоотражающие элементы с целью обозначения себя на проезжей части.
ДТП смерть

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