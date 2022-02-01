Трагедия произошла поздно вечером на «зебре»
В Зиминском районе Иркутской области погиб пешеход, которого сбили сразу два автомобиля. Трагедия произошла вечером 31 января на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в районе села Мордина.
По предварительным данным, 35-летняя женщина-водитель «Тойоты Королла» не увидела переходившего по нерегулируемому пешеходному переходу мужчину и сбила его. Пешеход упал на проезжую часть, где его также сбил «Форд Куга» под управлением 33-летнего водителя.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что наезд был совершён на неосвещённом участке дороги, а пешеход был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.
- Полицейскими установлена личность погибшего, им оказался 55-летний житель Ангарска. Как мужчина оказался в тёмное время суток на дороге федерального значения, а также при каких обстоятельствах произошла трагедия, предстоит выяснить органам предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ПДД предписывают пешеходам в тёмное время суток на одежде использовать светоотражающие элементы с целью обозначения себя на проезжей части.
В Иркутской области погиб пешеход, которого сбили два автомобиля
Происшествия, Фото:
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