Лжеследователи выманили 200 тысяч рублей у жительницы Читы

Мошенники действовали под предлогом защиты банковских карт



Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета России, используя схему поддельных номеров, обманным путём похитили у жительницы Читы около 200 тысяч рублей под предлогом защиты банковских карт от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



В настоящий момент расследование данного факта проводят сотрудники полиции.



В ведомстве напоминают, что следователи СК России не проводят операции с банковскими счетами.



- Если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что нужно ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме этого, не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков, - говорится в сообщении.

