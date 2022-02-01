Мошенники действовали под предлогом защиты банковских карт
Мошенники, представившись сотрудниками Следственного комитета России, используя схему поддельных номеров, обманным путём похитили у жительницы Читы около 200 тысяч рублей под предлогом защиты банковских карт от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
В настоящий момент расследование данного факта проводят сотрудники полиции.
В ведомстве напоминают, что следователи СК России не проводят операции с банковскими счетами.
- Если вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что нужно ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы. Кроме этого, не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно – с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков, - говорится в сообщении.
Лжеследователи выманили 200 тысяч рублей у жительницы Читы
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