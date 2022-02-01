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В Улан-Удэ гонки с полицией для пьяного водителя окончились в кювете

В Улан-Удэ гонки с полицией для пьяного водителя окончились в кювете
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель, пытавшийся удрать от автоинспекторов, был пьян и не имел прав

Ночью 30 января в Улан-Удэ пьяный лихач устроил гонку с полицией. Пытаясь скрыться от автоинспекторов, он попал в ДТП.

- При патрулировании экипаж ДПС заметил в посёлке Исток автомобиль белого цвета, двигавшийся на большой скорости. Сотрудники приняли решение об остановке и проверке автомобиля. Водитель требование полицейских проигнорировал и продолжил движение. Нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В ходе погони нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет. После он пытался удрать, но сотрудники ГИБДД его догнали и задержали.



Выяснилось, что за рулём автомобиля «Тойота Королла Спринтер» находился 42-летний водитель. Ранее мужчина был лишён прав управления транспортом за вождение в нетрезвом виде. В этот раз нарушитель также управлял автомобилем с признаками опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.

- За нарушения ПДД автоинспекторы на водителя иномарки составили ряд административных материалов. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ«Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 января в Улан-Удэ пьяный водитель бился головой в машине автоинспекторов, надеясь потом обвинить их в побоях. Молодой человек не знал, что его действия снимает камера в салоне служебной машины.

ГИБДД водители алкогольное опьянение

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