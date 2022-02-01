Пожар произошёл в туалете
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью в посёлке Озёрный Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в школе. В республиканском агентстве ГО и ЧС раскрыли подробности происшествия.
- По прибытию пожарных установлено, что возгорание произошло в помещении туалета. В результате пожара в санузле закопчены стены, огнём повреждено потолочное перекрытие на общей площади 3 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, - сообщили в ведомстве.
В школе никто не пострадал.
Как выяснилось, первыми на место прибыли сотрудники пожарной команды Озёрного горно-обогатительного комбината. Также привлекались пожарные 16-го Еравнинского отряда и добровольные пожарные сельского поселения «Озерное».
В Бурятии стали известны подробности пожара в школе
Происшествия, Фото:
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