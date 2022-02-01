Также сгорела стайка
Вчера, 31 января, в селе Инзагатуй Джидинского района Бурятии загорелись автомобиль, два гаража и стайка.
Пожарные потушили пламя за 14 минут.
- В результате пожара уничтожены два гаража площади 30 кв. м и 24 кв. м, стайка на площади 30 кв. м, автомобиль, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.
В Бурятии сгорели два гаража и автомобиль
Происшествия, Фото:
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