В Бурятии сгорели два гаража и автомобиль

Также сгорела стайка



Вчера, 31 января, в селе Инзагатуй Джидинского района Бурятии загорелись автомобиль, два гаража и стайка.



Пожарные потушили пламя за 14 минут.



- В результате пожара уничтожены два гаража площади 30 кв. м и 24 кв. м, стайка на площади 30 кв. м, автомобиль, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.



