Обиженная жительница Бурятии обвинила мужа в угоне

Женщина заявила в полицию на мужа, выдумав преступление
17 декабря в дежурную часть полиции в Джидинском районе Бурятии поступило сообщение от 32-летней жительницы села Нижняя Иволга. Женщина сообщила, что супруг угнал автомобиль, принадлежащий её матери.
На место незамедлительно были направлены полицейские патрули. На выезде из села Петропавловка они остановили иномарку, которой управлял 37-летний супруг женщины.
При проверке выяснилось, что документы на управление автомобиль у водителя имеются. Эту машину супруги покупали вместе.
Мужчина рассказал, что в начале декабря они с супругой поссорились. Жена уехала к матери в Джидинский район. Спустя несколько дней он приехал, чтобы помириться и уговорить её вернуться домой, однако женщина отказалась. Тогда мужчина сел в автомобиль и поехал домой один.
Следователю женщина призналась, что оговорила мужа из-за обиды.
За заведомо ложный донос о совершении преступления возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы до двух лет.
Сейчас супруги помирились и уже живут вместе.
По информации МВД по Бурятии
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Происшествия, Фото:
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