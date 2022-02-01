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Ксения Собчак сняла фильм о пытках в иркутских колониях

Ксения Собчак сняла фильм о пытках в иркутских колониях
Происшествия, 
Журналистка расспросила о самых громких пытках над заключёнными

Ксения Собчак, известный журналист и телеведущая, презентовала фильм «Иркутский хоррор: тюремный беспредел» (18+). Фильм рассказывает о пытках в региональных колониях.

Начинается фильм с истории о бунте в ангарской колонии, который произошёл в апреле 2020 года. Как сообщал «Байкал-Dailу», бунт вспыхнул из-за одного из осуждённых, помещённого в штрафной изолятор. В итоге другие осуждённые, недовольные этим, напали на сотрудников колонии, а после устроили массовые беспорядки. Они подожгли несколько объектов на промышленной зоне колонии на площади 30 тысяч квадратных метров. Пламя было видно на десятки километров вокруг. По некоторым данным, подавлять бунт приезжал спецназ.

- В апреле 2020 года здесь произошёл один из самых массовых бунтов в новейшей истории, - так начинает свой рассказ Собчак на фоне колонии в Ангарске.

Журналистка взяла комментарии по этому происшествию у правозащитников и бывших заключенных. В видео говорится о возможных причинах бунта.

В ролике показаны архивные кадры очевидцев, которые наблюдали, как в тот день горела колония. Находившиеся на свободе наблюдавшие люди слышали взрывы и крики.

«Откровения разработчиков» - вторая подпись к фильму, где бывшие работники ФСИН рассказывают, как их заставляли пытать заключенных. В фильме упоминается и о том, что бывает за отказ участвовать в пытках.

На протяжении всего ролика говорится о самых громких пытках, которые освещали СМИ России.

В конце Ксения Собчак вместе с экспертами приходит к выводу.

- Следственные изоляторы должны перестать выполнять функцию органов дознания, - говорит ведущая.

В фильме принимали участие адвокаты, бывшие заключенные и их родственники, а также представители правоохранительных органов. Фильм длится 1 час 33 минуты.

фильм колония

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