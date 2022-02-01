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В Улан-Удэ сестра погибшего грузчика отсудила миллион рублей

В Улан-Удэ сестра погибшего грузчика отсудила миллион рублей
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Грузчика задавил на работе водитель грузовика

Судебные приставы помогли улан-удэнке, у которой погиб брат, взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагический случай произошёл три года назад в зоне разгрузки товара в магазине. 43-летний грузчик занимался погрузкой товаров в кузов грузовика. Неожиданный тяжёлый автомобиль сдал назад и вжал мужчину в бетонный пандус. При этом водитель перепутал педали и не сразу понял, что именно натворил.

Грузчик скончался на месте до приезда медиков.

В отношении водителя возбудили уголовное дело. А единственная сестра погибшего обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда с работодателя.

Суд исковые требования удовлетворил частично, постановив взыскать в пользу родственницы погибшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

– На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об аресте денежных средств на расчётных счетах организации. В результате принятых мер с должника был взыскан 1 миллион рублей, - сообщил начальник Железнодорожного районного отделения УФССП России по Бурятии Александр Мункуев. 
смерть компенсация

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