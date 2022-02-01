Грузчика задавил на работе водитель грузовика
Судебные приставы помогли улан-удэнке, у которой погиб брат, взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагический случай произошёл три года назад в зоне разгрузки товара в магазине. 43-летний грузчик занимался погрузкой товаров в кузов грузовика. Неожиданный тяжёлый автомобиль сдал назад и вжал мужчину в бетонный пандус. При этом водитель перепутал педали и не сразу понял, что именно натворил.
Грузчик скончался на месте до приезда медиков.
В отношении водителя возбудили уголовное дело. А единственная сестра погибшего обратилась в суд о взыскании компенсации морального вреда с работодателя.
Суд исковые требования удовлетворил частично, постановив взыскать в пользу родственницы погибшего компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.
– На основании исполнительного документа в службе судебных приставов было возбуждено производство. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об аресте денежных средств на расчётных счетах организации. В результате принятых мер с должника был взыскан 1 миллион рублей, - сообщил начальник Железнодорожного районного отделения УФССП России по Бурятии Александр Мункуев.
В Улан-Удэ сестра погибшего грузчика отсудила миллион рублей
Происшествия, Фото:
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