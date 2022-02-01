Без света остались больше десяти микрорайонов
В последний день января жители сотых кварталов Улан-Удэ начали жаловаться на отключение электричества. Свет в квартирах пропал в 18:25.
«Ну что со светом то!», «В 105 тоже нету, видимо по всем сотым отключили», «Не доварили ужин», «Я вообще в ванной сидела», - пишут местные жители.
Как позже выяснилось, отключение аварийное, связано с неисправностью трансформатора. В 19:40 специалисты отсекли аварийный участок, и электроэнергия восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 15 минут, уточняется в оперативной сводке по городу.
Под отключение электроэнергии попали потребители микрорайонов: 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 125, 126, 127, а также центральные тепловые пункты 111, 113 кварталов.
В Улан-Удэ жители сотых кварталов на час погрузились во мрак
Происшествия, Фото:
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