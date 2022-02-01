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В Улан-Удэ водитель повалил фонарный столб на здание

В Улан-Удэ водитель повалил фонарный столб на здание
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Виновник инцидента с места скрылся

Вчера, 31 января в Улан-Удэ неизвестный водитель снёс опору уличного освещения на ул.Амбулаторная, 2К1. Водитель врезался в столб, повалив его прямо на четырёхэтажное административное здание. Виновник с места ДТП скрылся.

 

Сообщение об инциденте поступило в оперативно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» в 22.50 часов.

- В ближайшее время специалисты приступят к работам по замене опоры, - сообщили в комитете городского хозяйства.


Установка одной опоры – это сложная и трудоёмкая работа, в которой задействована специализированная техника: автокран, автовышка, буроям, грузовик, а также трое электромонтёров. Зимой время замены опоры увеличивается, так как грунт в холода приходится отогревать для бурения ям.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом ДТП, просят сообщить в круглосуточно-диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по тел. 43-26-44. Также можно направить сообщения в любой удобный мессенджер по телефону +7 (950) 383-67-91.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый в этом году наезд на опору освещения произошёл в середине января в микрорайоне Энергетик. Водитель также сбежал. 
ДТП уличное освещение

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