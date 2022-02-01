В Улан-Удэ наказали футбольных фанатов-вандалов





Аналогичные надписи полицейские обнаружили на откосах стены расположенного неподалёку путепровода и колоннах железнодорожного моста.



Как оказалось, читинцы в возрасте 22 и 33 лет приехали с друзьями в Улан-Удэ, желая попасть на футбольный матч. Будучи пьяными, по дороге от железнодорожного вокзала до стадиона они нанесли те самые надписи. Молодых людей задержали на набережной реки рядом со стадионом.



Управляющей организации хулиганы причинили ущерб 15,8 тысяч рублей, который в ходе производства дознания они возместили.



- Мировой судья судебного участка № 7 Железнодорожного района Улан-Удэ назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Решение суда в законную силу пока не вступило.

