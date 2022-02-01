В Бурятии в ДТП пострадала пассажирка «Лексуса»

ДТП с пострадавшим произошло на федеральной трассе



Накануне, 31 января, в Бурятии зарегистрировано 24 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП с пострадавшим. Оно произошло в Мухоршибирском районе.



В 16 часов на 587 км федеральной трассы «Байкал», вблизи села Хонхолой, столкнулись «Лексус» и «Ниссан Датсун».



- 31-летний водитель автомобиля «Лексус», по предварительным данным, совершал обгон, когда совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Датсун» под управлением водителя 1979 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате столкновения травмы получила 35-летняя пассажирка «Лексуса».







