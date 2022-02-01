В Бурятии ночью произошёл пожар в школе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Причину возгорания выясняют



Сегодня ночью в населённом пункте Озёрный Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в школе.



На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты государственной пожарной службы и ДПК «Озёрное». Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади три квадратных метра.



На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.



Предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

