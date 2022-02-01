Причину возгорания выясняют
Сегодня ночью в населённом пункте Озёрный Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в школе.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты государственной пожарной службы и ДПК «Озёрное». Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади три квадратных метра.
На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.
Предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии ночью произошёл пожар в школе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина семь лет тащила на своей шее мужа – пьяницу и скандалиста
В общей сложности мужчина лишился 115 тысяч рублей
Бурятская таможня отчиталась о работе за 2021 год
Погибли водитель и пассажир из второй машины
Мужчину обокрал его родственник
Женщина подняла руку на девушек из-за их азиатской внешности
Мужчина лишился денег, отвлекшись на просьбу супруги
Нарушителя правил охоты задержали с поличным
Предположительно, преступление произошло из-за личной неприязни задержанного
Фотографии содеянного попали в социальные сети
Хозяин фермы о тайниках и не догадывался
Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги
Жертва аферистов совершила около 500 переводов
Девочка разбудила своих братьев и вывела их на лестничную площадку
Здания осмотрели взрывотехники ОМОН