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В Бурятии ночью произошёл пожар в школе

В Бурятии ночью произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Причину возгорания выясняют

Сегодня ночью в населённом пункте Озёрный Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в школе.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты государственной пожарной службы и ДПК «Озёрное». Менее получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади три квадратных метра.

На месте работает дознаватель. Причина пожара устанавливается.

Предварительно, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии. 
пожар

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