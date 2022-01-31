В общей сложности мужчина лишился 115 тысяч рублей
С иском в суд обратился забайкалец, отбывающий наказание в исправительной колонии. Он рассказал, что познакомился с женщиной по переписке и проникся к ней нежными чувствами. И несмотря на то, что ни разу её не видел, даже по фотографии, мужчина решил на ней жениться, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Предприимчивая избранница не возражала и попросила перечислить ей деньги на организацию бракосочетания. Так, с марта по декабрь 2020 года мужчина ежемесячно посылал невесте деньги - в общей сложности почти 115 тысяч рублей. Последний раз перевод был сделан 25 декабря 2020 года в размере 18 тысяч рублей, после чего женщина перестала отвечать на его звонки. Когда он всё же смог до нее дозвониться, аферистка сообщила, что больше общаться с ним не желает.
Сообщается, что обманутый зэк просил суд взыскать со сбежавшей невесты имущественный вред в размере той суммы, которую он ей перевёл, а также удовлетворить нанесенный ему моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
В первой инстанции суд оставил требования истца без удовлетворения. Но мужчина написал апелляционную жалобу, о том, что ответчица незаконно и, злоупотребляя его доверием, получила от него деньги в сумме 113 642 рубля. Незадачливый «Ромео» требовал вернуть его деньги, но изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда посчитала, что ему обоснованно отказали в удовлетворении иска, поскольку деньги он перечислял добровольно.
Обманутому мужчине следовало обратиться для начала в правоохранительные органы, чтобы они провели необходимые проверки для привлечения брачной аферистки к ответственности, отмечают в суде.
Брачная аферистка «развела» заключенного из Забайкалья на деньги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В общей сложности мужчина лишился 115 тысяч рублей
Бурятская таможня отчиталась о работе за 2021 год
Погибли водитель и пассажир из второй машины
Мужчину обокрал его родственник
Женщина подняла руку на девушек из-за их азиатской внешности
Мужчина лишился денег, отвлекшись на просьбу супруги
Нарушителя правил охоты задержали с поличным
Предположительно, преступление произошло из-за личной неприязни задержанного
Фотографии содеянного попали в социальные сети
Хозяин фермы о тайниках и не догадывался
Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги
Жертва аферистов совершила около 500 переводов
Девочка разбудила своих братьев и вывела их на лестничную площадку
Мужчина ушёл с чужим телефоном
Здания осмотрели взрывотехники ОМОН