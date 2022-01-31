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Брачная аферистка «развела» заключенного из Забайкалья на деньги

Брачная аферистка «развела» заключенного из Забайкалья на деньги
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В общей сложности мужчина лишился 115 тысяч рублей

С иском в суд обратился забайкалец, отбывающий наказание в исправительной колонии. Он рассказал, что познакомился с женщиной по переписке и проникся к ней нежными чувствами. И несмотря на то, что ни разу её не видел, даже по фотографии, мужчина решил на ней жениться, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

Предприимчивая избранница не возражала и попросила перечислить ей деньги на организацию бракосочетания. Так, с марта по декабрь 2020 года мужчина ежемесячно посылал невесте деньги - в общей сложности почти 115 тысяч рублей. Последний раз перевод был сделан 25 декабря 2020 года в размере 18 тысяч рублей, после чего женщина перестала отвечать на его звонки. Когда он всё же смог до нее дозвониться, аферистка сообщила, что больше общаться с ним не желает.

Сообщается, что обманутый зэк просил суд взыскать со сбежавшей невесты имущественный вред в размере той суммы, которую он ей перевёл, а также удовлетворить нанесенный ему моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

В первой инстанции суд оставил требования истца без удовлетворения. Но мужчина написал апелляционную жалобу, о том, что ответчица незаконно и, злоупотребляя его доверием, получила от него деньги в сумме 113 642 рубля. Незадачливый «Ромео» требовал вернуть его деньги, но изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда посчитала, что ему обоснованно отказали в удовлетворении иска, поскольку деньги он перечислял добровольно.

Обманутому мужчине следовало обратиться для начала в правоохранительные органы, чтобы они провели необходимые проверки для привлечения брачной аферистки к ответственности, отмечают в суде.
мошенничество осужденные

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