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Бурятская таможня за за год возбудили восемь уголовных дел за контрабанду леса

Бурятская таможня за за год возбудили восемь уголовных дел за контрабанду леса
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятская таможня отчиталась о работе за 2021 год

В 2021 году бурятские таможенники возбудили 24 уголовных дела, что на 41% больше показателя прошлого года. Особое внимание было уделено декриминализации лесопромышленного комплекса, в том числе во взаимодействии с другими правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.

Так, из общего количества уголовных дел, восемь были возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов, общий объём которого превысил более 23 тысяч кубометров, из них три - в отношении лиц в составе организованных преступных групп. Одно уголовное дело таможенники возбудили за уклонение от исполнения обязанности по репатриации денег за проданный в Китай лес на сумму более 350 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году было выявлено 13 преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица, что в три раза превысило аналогичные показатели 2020 года.

В прошлом году бурятские таможенники возбудили 1649 дел об административных правонарушениях, на 16% больше чем в предыдущем году. нарушениями чаще всего являлись товары народного потребления, одежда и обувь, лесо- и пиломатериалы, транспортные средства и запчасти к ним, табачные изделия, продукты питания.

С помощью служебных собак, бурятские таможенники обнаружили 38 случаев запрещенных веществ в багаже и ручной клади пассажиров.

Всего по административным правонарушениям было назначено наказаний на сумму 23,6 млн рублей, по судебным решениям обращены в федеральную собственность товары на 79 млн рублей.
контрабанда леса

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