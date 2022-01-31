Бурятская таможня отчиталась о работе за 2021 год
В 2021 году бурятские таможенники возбудили 24 уголовных дела, что на 41% больше показателя прошлого года. Особое внимание было уделено декриминализации лесопромышленного комплекса, в том числе во взаимодействии с другими правоохранительными органами, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.
Так, из общего количества уголовных дел, восемь были возбуждены по фактам контрабанды лесоматериалов, общий объём которого превысил более 23 тысяч кубометров, из них три - в отношении лиц в составе организованных преступных групп. Одно уголовное дело таможенники возбудили за уклонение от исполнения обязанности по репатриации денег за проданный в Китай лес на сумму более 350 млн рублей.
Кроме того, в 2021 году было выявлено 13 преступлений, связанных с незаконным образованием юридического лица, что в три раза превысило аналогичные показатели 2020 года.
В прошлом году бурятские таможенники возбудили 1649 дел об административных правонарушениях, на 16% больше чем в предыдущем году. нарушениями чаще всего являлись товары народного потребления, одежда и обувь, лесо- и пиломатериалы, транспортные средства и запчасти к ним, табачные изделия, продукты питания.
С помощью служебных собак, бурятские таможенники обнаружили 38 случаев запрещенных веществ в багаже и ручной клади пассажиров.
Всего по административным правонарушениям было назначено наказаний на сумму 23,6 млн рублей, по судебным решениям обращены в федеральную собственность товары на 79 млн рублей.
Бурятская таможня за за год возбудили восемь уголовных дел за контрабанду леса
Происшествия, Фото:
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