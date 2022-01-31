В Иркутской области сотрудника ФСИН будут судить за ДТП с двумя погибшими

Погибли водитель и пассажир из второй машины
В Тайшетском районе Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии строгого режима №24. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц».
25 января 2021 года сотрудник колонии ехал по трассе Р-255 «Сибирь» на автомобиле «Хёндай». По версии следствия, совершая обгон грузового автомобиля, он допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21120», следовавшим во встречном направлении.
В результате ДТП 28-летний водитель и 19-летний пассажир «ВАЗа» скончались на месте аварии. Ещё три пассажира получили различные травмы и были госпитализированы.
- В ходе следствия была собрана полная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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