В Бурятии вор увёз украденные запчасти на санях

Мужчину обокрал его родственник



27 января в полицию поступило заявление о краже от 54-летнего жителя села Большая речка Кабанского района. Пока он находился в отъезде, неизвестный украл из сарая в ограде его дома запчасти от автомобиля «УАЗ»: два двигателя и два коленчатых вала. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний родственник мужчины.



В отсутствие хозяина молодой человек вывез на санях в заброшенный гараж запчасти от автомашины, погрузил их в свою иномарку. Затем сдал в пункт приёма металла в посёлке Каменск, выручив 15 тысяч рублей.



Ранее он уже был судим за кражи, нигде не работает.



Запчасти полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.



