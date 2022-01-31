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В Бурятии вор увёз украденные запчасти на санях

В Бурятии вор увёз украденные запчасти на санях
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину обокрал его родственник

27 января в полицию поступило заявление о краже от 54-летнего жителя села Большая речка Кабанского района. Пока он находился в отъезде, неизвестный украл из сарая в ограде его дома запчасти от автомобиля «УАЗ»: два двигателя и два коленчатых вала. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний родственник мужчины.

В отсутствие хозяина молодой человек вывез на санях в заброшенный гараж запчасти от автомашины, погрузил их в свою иномарку. Затем сдал в пункт приёма металла в посёлке Каменск, выручив 15 тысяч рублей.

Ранее он уже был судим за кражи, нигде не работает.

Запчасти полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Бурятии.

кража

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