Женщина подняла руку на девушек из-за их азиатской внешности
Москвичку, напавшую на двух уроженок Бурятии и оскорблявшую их по национальному признаку, осудили. На днях решение суда опубликовала одна из пострадавших девушек на своей странице в соцсети. Женщину признали виновной по ст. 116 УК РФ «Побои» и приговорили к 320 часам обязательных работ.
- Справедливое завершение конфликта, решённого в правовом поле, на который было слито несправедливо много энергии... – написала девушка.
Она поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь и поддержку.
Как сообщал «Байкал-Daily», нашумевший инцидент произошёл в апреле 2021 года в московском дворе. Девушки из Бурятии спокойно сидели на лавочке, когда появились две местные жительницы. Они сочли, что девушки с азиатской внешностью обязаны уступить им место, а конфликт начали с фразы: «Подвиньте свои рожи киргизские».
Сначала девушки не стали реагировать на оскорбления. Но москвички не успокоились, они продолжали агрессивно унижать жительниц Бурятии, заявляя, что они «понаехали» в Москву и «накупали российские паспорта».
Одна из женщин пнула в сторону упавшую на землю вещь одной из девушек. Тогда подруги начали снимать на камеру нападение москвичек. У одной из девушек отлетели очки и остался след на виске «от удара этой неадекватщины», описала подруга.
Видео и фотографии инцидента одна из девушек опубликовала на своей странице в Instagram. Эти кадры, а также видеозаписи с камеры видеонаблюдения у подъезда легли в основу доказательств. Пост из соцсети в те дни разлетелся по различным пабликам. За пострадавших вступился глава Бурятии Алексей Цыденов, который пообещал, что ситуация будет решаться в правовом поле и пожелал девушкам стойкости.
Также на инцидент уже отреагировал глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев. Он сообщил, что связался с девушками и обещал юридическую помощь.
Москвичку-расистку, напавшую на девушек из Бурятии, осудили
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