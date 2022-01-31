 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

Популярное

Москвичку-расистку, напавшую на девушек из Бурятии, осудили

Москвичку-расистку, напавшую на девушек из Бурятии, осудили
Происшествия, 
Женщина подняла руку на девушек из-за их азиатской внешности

Москвичку, напавшую на двух уроженок Бурятии и оскорблявшую их по национальному признаку, осудили. На днях решение суда опубликовала одна из пострадавших девушек на своей странице в соцсети. Женщину признали виновной по ст. 116 УК РФ «Побои» и приговорили к 320 часам обязательных работ.

- Справедливое завершение конфликта, решённого в правовом поле, на который было слито несправедливо много энергии... – написала девушка.

Она поблагодарила всех неравнодушных людей за помощь и поддержку.

Как сообщал «Байкал-Daily», нашумевший инцидент произошёл в апреле 2021 года в московском дворе. Девушки из Бурятии спокойно сидели на лавочке, когда появились две местные жительницы. Они сочли, что девушки с азиатской внешностью обязаны уступить им место, а конфликт начали с фразы: «Подвиньте свои рожи киргизские».

Сначала девушки не стали реагировать на оскорбления. Но москвички не успокоились, они продолжали агрессивно унижать жительниц Бурятии, заявляя, что они «понаехали» в Москву и «накупали российские паспорта».

Одна из женщин пнула в сторону упавшую на землю вещь одной из девушек. Тогда подруги начали снимать на камеру нападение москвичек. У одной из девушек отлетели очки и остался след на виске «от удара этой неадекватщины», описала подруга. 

Видео и фотографии инцидента одна из девушек опубликовала на своей странице в Instagram. Эти кадры, а также видеозаписи с камеры видеонаблюдения у подъезда легли в основу доказательств. Пост из соцсети в те дни разлетелся по различным пабликам. За пострадавших вступился глава Бурятии Алексей Цыденов, который пообещал, что ситуация будет решаться в правовом поле и пожелал девушкам стойкости.

Также на инцидент уже отреагировал глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев. Он сообщил, что связался с девушками и обещал юридическую помощь. 
побои

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Москвичку-расистку, напавшую на девушек из Бурятии, осудили
Москвичку-расистку, напавшую на девушек из Бурятии, осудили
Происшествия, 31.01.2022
Женщина подняла руку на девушек из-за их азиатской внешности
Житель Бурятии «прозевал» свои деньги из банкомата
Житель Бурятии «прозевал» свои деньги из банкомата
Происшествия, 31.01.2022
Мужчина лишился денег, отвлекшись на просьбу супруги
В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли
В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли
Происшествия, 31.01.2022
Нарушителя правил охоты задержали с поличным
65-летний иркутянин сжёг припаркованный автомобиль
65-летний иркутянин сжёг припаркованный автомобиль
Происшествия, 31.01.2022
Предположительно, преступление произошло из-за личной неприязни задержанного
Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса
Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса
Происшествия, 31.01.2022
Фотографии содеянного попали в социальные сети  
В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной
В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной
Происшествия, 31.01.2022
Хозяин фермы о тайниках и не догадывался
В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
Происшествия, 31.01.2022
Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги
Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей
Происшествия, 31.01.2022
Жертва аферистов совершила около 500 переводов
В Забайкалье 11-летняя девочка спасла братьев из горящей квартиры
В Забайкалье 11-летняя девочка спасла братьев из горящей квартиры
Происшествия, 31.01.2022
Девочка разбудила своих братьев и вывела их на лестничную площадку
Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу
Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу
Происшествия, 31.01.2022
От полученных травм женщина скончалась в больнице 
В Бурятии во второй раз осудили скупщицу омуля
В Бурятии во второй раз осудили скупщицу омуля
Происшествия, 31.01.2022
У женщины дома и в машине нашли 72 хвоста омуля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^