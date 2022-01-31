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Житель Бурятии «прозевал» свои деньги из банкомата

Житель Бурятии «прозевал» свои деньги из банкомата
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина лишился денег, отвлекшись на просьбу супруги

27 января в полицию обратился 57-летний житель Иволгинского района Бурятии. Он рассказал, что неизвестный в магазине самообслуживания в селе Иволгинска украл его деньги из банкомата.

Мужчина планировал через банкомат перевести деньги дочери, которая учится в другом регионе. Он уже положил 22 тысячи рублей в купюроприёмник, но отвлёкся на супругу. Женщина, которая оплачивала покупки на кассе, попросила дать ей бонусную карту магазина. Пока мужчина ходил с картой до кассы, и была совершена кража.

Стоящий за ним клиент воспользовался моментом и, отменив операцию, взял чужие деньги и сбежал.

Потерпевший же решил, что банкноты забрал купюроприёмник, и спокойно направился домой. Однако позже всё же позвонил на горячую линию банка, чтобы уточнить, дошла ли сумма до адресата. Спустя три дня проверки из банка уведомили: деньги держателю счета направлены не были, их украл следующий в очереди гражданин.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний местный житель, который провел в исправительных учреждениях около 11 лет. Трудоустроен продавцом. Свою вину он признал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденные деньги у вора изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Супружеская пара поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления и возврат денег. 
кража

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