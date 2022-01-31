Мужчина лишился денег, отвлекшись на просьбу супруги
27 января в полицию обратился 57-летний житель Иволгинского района Бурятии. Он рассказал, что неизвестный в магазине самообслуживания в селе Иволгинска украл его деньги из банкомата.
Мужчина планировал через банкомат перевести деньги дочери, которая учится в другом регионе. Он уже положил 22 тысячи рублей в купюроприёмник, но отвлёкся на супругу. Женщина, которая оплачивала покупки на кассе, попросила дать ей бонусную карту магазина. Пока мужчина ходил с картой до кассы, и была совершена кража.
Стоящий за ним клиент воспользовался моментом и, отменив операцию, взял чужие деньги и сбежал.
Потерпевший же решил, что банкноты забрал купюроприёмник, и спокойно направился домой. Однако позже всё же позвонил на горячую линию банка, чтобы уточнить, дошла ли сумма до адресата. Спустя три дня проверки из банка уведомили: деньги держателю счета направлены не были, их украл следующий в очереди гражданин.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий уже на следующий день подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 38-летний местный житель, который провел в исправительных учреждениях около 11 лет. Трудоустроен продавцом. Свою вину он признал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденные деньги у вора изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Супружеская пара поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления и возврат денег.
Житель Бурятии «прозевал» свои деньги из банкомата
Происшествия, Фото:
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