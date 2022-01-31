В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли

Нарушителя правил охоты задержали с поличным



В Заиграевском районе Бурятии с поличным задержали нарушителя правил охоты.



Во время рейда в общедоступных охотугодьях Заиграевского района государственный инспектор Бурприроднадзора обнаружил несколько металлических петель. Их поставили на копытных и пушных животных. Охота на диких животных с помощью петель запрещена.



Госинспектор задержал на месте нарушителя – жителя села Челутай.



За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

