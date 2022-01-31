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В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли

В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Нарушителя правил охоты задержали с поличным

В Заиграевском районе Бурятии с поличным задержали нарушителя правил охоты.

Во время рейда в общедоступных охотугодьях Заиграевского района государственный инспектор Бурприроднадзора обнаружил несколько металлических петель. Их поставили на копытных и пушных животных. Охота на диких животных с помощью петель запрещена.

Госинспектор задержал на месте нарушителя – жителя села Челутай.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
браконьерство

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