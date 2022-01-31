В Бурятии поймали браконьера, ставившего петли

Нарушителя правил охоты задержали с поличным
В Заиграевском районе Бурятии с поличным задержали нарушителя правил охоты.
Во время рейда в общедоступных охотугодьях Заиграевского района государственный инспектор Бурприроднадзора обнаружил несколько металлических петель. Их поставили на копытных и пушных животных. Охота на диких животных с помощью петель запрещена.
Госинспектор задержал на месте нарушителя – жителя села Челутай.
За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до четырёх тысяч рублей с конфискацией орудий охоты, сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
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Происшествия, Фото:
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