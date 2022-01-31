65-летний иркутянин сжёг припаркованный автомобиль

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Предположительно, преступление произошло из-за личной неприязни задержанного



Иркутские полицейские раскрыли поджог автомобиля «Тойота Карина».



Пожар произошёл в микрорайоне Университетский несколько дней назад. Потерпевший рассказал полицейским, что недавно арендовал машину и на ночь оставил возле своего дома. На месте происшествия эксперты изъяли ткань с остатками горючей жидкости.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики выяснили, кто совершил поджог.



Изучив камеры наружного наблюдения, полицейские установили марку авто, на котором передвигался подозреваемый, и задержали его. Им оказался 65-летний иркутянин.



- Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Предполагаемым мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к заявителю, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



