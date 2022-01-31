Предположительно, преступление произошло из-за личной неприязни задержанного
Иркутские полицейские раскрыли поджог автомобиля «Тойота Карина».
Пожар произошёл в микрорайоне Университетский несколько дней назад. Потерпевший рассказал полицейским, что недавно арендовал машину и на ночь оставил возле своего дома. На месте происшествия эксперты изъяли ткань с остатками горючей жидкости.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики выяснили, кто совершил поджог.
Изучив камеры наружного наблюдения, полицейские установили марку авто, на котором передвигался подозреваемый, и задержали его. Им оказался 65-летний иркутянин.
- Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Предполагаемым мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к заявителю, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
65-летний иркутянин сжёг припаркованный автомобиль
Происшествия, Фото:
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