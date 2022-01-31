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Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса

Происшествия, 
Фотографии содеянного попали в социальные сети

Следователи в городе Зима окончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собаки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент произошёл в начале декабря в Зиме. Следствием доказано, что 18-летний учащийся одного из профучилищ города привёл в квартиру к знакомой бродячую собаку, которую позже убил. Фотографии содеянного попали в социальные сети и вызвали широкий общественный резонанс. Причиной своего поступка молодой человек назвал желание приготовить еду. С места происшествия сотрудники полиции изъяли нож и останки животного, - говорится в сообщении.

На допросе парень признался, что ему было жалко убивать животное. Но есть хотелось больше.

- Не жалко было убивать эту собаку? – спросила сотрудник полиции.

- Жалко. Захотел мяса, - ответил парень.

Уголовное дело, возбуждённое за жестокое обращения с животными, направлено в суд для принятия решения по существу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
собаки жестокое обращение с животными

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