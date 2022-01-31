Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса

Фотографии содеянного попали в социальные сети



Следователи в городе Зима окончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собаки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



- Инцидент произошёл в начале декабря в Зиме. Следствием доказано, что 18-летний учащийся одного из профучилищ города привёл в квартиру к знакомой бродячую собаку, которую позже убил. Фотографии содеянного попали в социальные сети и вызвали широкий общественный резонанс. Причиной своего поступка молодой человек назвал желание приготовить еду. С места происшествия сотрудники полиции изъяли нож и останки животного, - говорится в сообщении.



На допросе парень признался, что ему было жалко убивать животное. Но есть хотелось больше.



- Не жалко было убивать эту собаку? – спросила сотрудник полиции.



- Жалко. Захотел мяса, - ответил парень.



Уголовное дело, возбуждённое за жестокое обращения с животными, направлено в суд для принятия решения по существу. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

