Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги
21 января 68-летний житель Тарбагатайского района увидел на популярном сайте купли-продажи объявление о продаже дома в Улан-Удэ. Пожилой мужчина решил купить дом и позвонил по номеру.
Собеседник рассказал, что уже заключил договор с риелтором, однако пойдёт на уступки и отменит сделку. Для этого он предложил пенсионеру перечислить ему 20 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Мужчина, не желая терять выгодное предложение, поехал в банк и перечислил сбережения. После финансовой операции пенсионер позвонил продавцу и сообщил, что деньги перечислены. Однако собеседник потребовал ещё 100 тысяч рублей, заявив, что покупатель не расслышал озвученную им сумму задатка.
Пенсионер пытался объяснить, что у него с собой нет денег, но в ближайшие несколько часов он постарается их найти.
Телефонный разговор случайно услышала сотрудница банка. Она подошла к мужчине и попросила рассказать о случившемся. Услышав историю о купле-продаже дома, сотрудница объяснила пенсионеру, что он, возможно, стал жертвой мошенников. Она уговорила его больше не перечислять деньги, а обратиться в полицию.
- По факту мошеннических действий следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлой неделе в городе Тайшет Иркутской области полицейские в последний момент остановили женщину от перевода мошенникам свыше миллиона рублей. Сотрудник полиции для этого специально приехал домой к женщине, которая уже готова была отправить 1,3 млн рублей.
В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
Происшествия, Фото:
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