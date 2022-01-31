 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

Популярное

В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников

В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги

21 января 68-летний житель Тарбагатайского района увидел на популярном сайте купли-продажи объявление о продаже дома в Улан-Удэ. Пожилой мужчина решил купить дом и позвонил по номеру.

Собеседник рассказал, что уже заключил договор с риелтором, однако пойдёт на уступки и отменит сделку. Для этого он предложил пенсионеру перечислить ему 20 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Мужчина, не желая терять выгодное предложение, поехал в банк и перечислил сбережения. После финансовой операции пенсионер позвонил продавцу и сообщил, что деньги перечислены. Однако собеседник потребовал ещё 100 тысяч рублей, заявив, что покупатель не расслышал озвученную им сумму задатка.

Пенсионер пытался объяснить, что у него с собой нет денег, но в ближайшие несколько часов он постарается их найти.

Телефонный разговор случайно услышала сотрудница банка. Она подошла к мужчине и попросила рассказать о случившемся. Услышав историю о купле-продаже дома, сотрудница объяснила пенсионеру, что он, возможно, стал жертвой мошенников. Она уговорила его больше не перечислять деньги, а обратиться в полицию.

- По факту мошеннических действий следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание злоумышленников, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», на прошлой неделе в городе Тайшет Иркутской области полицейские в последний момент остановили женщину от перевода мошенникам свыше миллиона рублей. Сотрудник полиции для этого специально приехал домой к женщине, которая уже готова была отправить 1,3 млн рублей. 
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса
Жителя Иркутской области будут судить за убийство собаки ради мяса
Происшествия, 31.01.2022
Фотографии содеянного попали в социальные сети  
В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной
В Бурятии работник спрятал на ферме мешки с марихуаной
Происшествия, 31.01.2022
Хозяин фермы о тайниках и не догадывался
В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
В Бурятии сотрудница банка уберегла пенсионера от мошенников
Происшествия, 31.01.2022
Сотрудница банка уговорила клиента не перечислять деньги
Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей
Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей
Происшествия, 31.01.2022
Жертва аферистов совершила около 500 переводов
В Забайкалье 11-летняя девочка спасла братьев из горящей квартиры
В Забайкалье 11-летняя девочка спасла братьев из горящей квартиры
Происшествия, 31.01.2022
Девочка разбудила своих братьев и вывела их на лестничную площадку
Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу
Житель Бурятии до смерти избил бывшую сожительницу
Происшествия, 31.01.2022
От полученных травм женщина скончалась в больнице 
В Бурятии во второй раз осудили скупщицу омуля
В Бурятии во второй раз осудили скупщицу омуля
Происшествия, 31.01.2022
У женщины дома и в машине нашли 72 хвоста омуля
В Бурятии на пожаре погибли куры
В Бурятии на пожаре погибли куры
Происшествия, 29.01.2022
Курятник сгорел полностью
В Бурятии пожарные спасли кота
В Бурятии пожарные спасли кота
Происшествия, 29.01.2022
Испуганный кот запрыгнул на своего спасителя
В Иркутске задержали водителя, катавшего пассажира на капоте
В Иркутске задержали водителя, катавшего пассажира на капоте
Происшествия, 29.01.2022
Молодой человек пообещал больше не нарушать ПДД
Жителя Бурятии отправили в колонию за взрыв гранаты в квартире
Жителя Бурятии отправили в колонию за взрыв гранаты в квартире
Происшествия, 29.01.2022
Мужчина угрожал сожительнице, но в итоге подорвался сам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^