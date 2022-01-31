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Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей

Иркутянка перевела мошенникам более восьми миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва аферистов совершила около 500 переводов

Телефонные мошенники похитили у пенсионерки из Иркутска более восьми миллионов рублей. Эта самая крупная сумма, о которой стало известно с начала года, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Жертвой мошенников стала 69-летняя женщина. Она, поверив позвонившим «сотрудникам банка», перевела аферистам все свои накопления и заёмные деньги.

С сентября по декабрь 2021 года ей звонили незнакомые люди с номеров телефонов, начинавшихся с цифр кода Москвы. Собеседники представлялись сотрудниками Центрального и коммерческого банков, а также следователем. Они сообщали женщине о том, что кто-то пытается похитить деньги со счетов иркутянки и оформить на её имя кредит. Обманом мошенники уговорили женщину оформить два кредита и перевести все свои и заёмные средства им. При этом женщина была уверена, что спасает свои сбережения и перечисляет деньги на «резервные» счета.

Через банкоматы иркутянка совершила около 500 переводов, перечислив на указанные ей счета 8 миллионов 116 тысяч рублей. Большую часть этих средств она копила около 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

С начала года в Иркутской области от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали свыше 130 человек. При этом звонок от имени сотрудника банка является одной из самых распространенных уловок преступников – с ними связан каждый третий случай дистанционного хищения средств аферистами. Кроме того, мошенники стали использовать новый метод обмана, используя в разговоре голосового «робота-помощника»



мошенничество

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