В Забайкалье 11-летняя девочка спасла братьев из горящей квартиры

Девочка почувствовала запах дыма и, заглянув в детскую, увидела горящую кровать. Не растерявшись и не поддавшись панике, девочка разбудила своих братьев и вывела их на лестничную площадку, неся младшего на руках. Девочка постучалась к соседке, которая позвонила в пожарную охрану.



На вызов о пожаре в пятиэтажном доме были незамедлительно направлены расчёты пожарно-спасательной части №16 и военная пожарная команда.



- Огнеборцы прибыли на место через три минуты но, к счастью, их помощь не потребовалась – пожар на площади четырех квадратных метров подручными средствами ликвидировал пришедший из магазина глава семьи. Своими действиями Карина предотвратила возможную трагедию, сохранив самое ценное – жизни своих родных, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.



Отмечается, что девочка – единственная дочь в большой семье.





В городе Борзя 11-летняя девочка спасла жизни своих младших братьев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.Родители отлучились ненадолго в магазин, оставив «за главного» старшего ребёнка. Девочка убаюкивала младшего 11-месячного братика, двое средних спали в соседней детской комнате. В это время из-за короткого замыкания электропроводки возник пожар.