В Улан-Удэ грабителя отправили в колонию строгого режима

Мужчина ушёл с чужим телефоном



В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который совершил грабёж.



В сентябре 2021 года мужчина возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ попросил у случайного прохожего телефон, чтобы позвонить. Получив телефон, он ушёл вместе с ним, а затем сдал его в ближайший ломбард. Телефон оказался недорогим, ущерб оценён в девять тысяч рублей.



- Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

