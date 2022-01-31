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В Улан-Удэ грабителя отправили в колонию строгого режима

В Улан-Удэ грабителя отправили в колонию строгого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ушёл с чужим телефоном

В Улан-Удэ суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за имущественные преступления местного жителя, который совершил грабёж.

В сентябре 2021 года мужчина возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ попросил у случайного прохожего телефон, чтобы позвонить. Получив телефон, он ушёл вместе с ним, а затем сдал его в ближайший ломбард. Телефон оказался недорогим, ущерб оценён в девять тысяч рублей.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. 
грабеж

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