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Информация о «минировании» школ Улан-Удэ оказалась ложной

Информация о «минировании» школ Улан-Удэ оказалась ложной
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Здания осмотрели взрывотехники ОМОН

Сотрудники экстренных служб не нашли взрывных устройств в школах и торговых центрах Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром Улан-Удэ попал под очередную «волну минирования». Сообщения о якобы взрывных устройствах касались двух торговых центров и четырёх школ.

- Сегодня в седьмом часу утра поступило сообщение об угрозах взрыва в торговых центрах и учебных заведениях Улан-Удэ. Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории. Взрывотехники ОМОН в ходе осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили, - сообщили в Росгвардии. 

школа Росгвардия

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