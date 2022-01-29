В Бурятии на пожаре погибли куры

Курятник сгорел полностью



Вечером 28 января в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелся курятник. На момент прибытия добровольных пожарных сельского поселения «Посольское» брусовое строение было охвачено огнём.



К ликвидации пожара также были привлечены огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС РБ и работники организации, на территории которой располагалось строение. В результате пожара курятник сгорел полностью вместе с птицами, содержавшимися в нём.



Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

