Испуганный кот запрыгнул на своего спасителя
Поздно вечером 28 января в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на пятом этаже. Была организована эвакуация жильцов.
Чтобы убедиться, что в горящей квартире никого не осталось, огнеборцы проникли в неё. В коридоре на работника пожарной охраны запрыгнул перепуганный кот. Животное вынесли на свежий воздух.
- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут. В результате пожара повреждена мебель и личные вещи в квартире на общей площади 15 квадратных метров, закопчены стены. Распространения огня на другие квартиры пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пострадавших и погибших при пожаре нет. Предположительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.
В Бурятии пожарные спасли на пожаре кота
Происшествия, Фото:
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