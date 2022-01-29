В Бурятии пожарные спасли на пожаре кота

Испуганный кот запрыгнул на своего спасителя



Поздно вечером 28 января в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. На момент прибытия пожарных шёл дым из квартиры на пятом этаже. Была организована эвакуация жильцов.



Чтобы убедиться, что в горящей квартире никого не осталось, огнеборцы проникли в неё. В коридоре на работника пожарной охраны запрыгнул перепуганный кот. Животное вынесли на свежий воздух.



- На ликвидацию открытого горения потребовалось около 20 минут. В результате пожара повреждена мебель и личные вещи в квартире на общей площади 15 квадратных метров, закопчены стены. Распространения огня на другие квартиры пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Пострадавших и погибших при пожаре нет. Предположительно, причиной возгорания послужила неосторожность при курении.



