В Бурятии кроссовер и фура не поделили дорогу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

У легкового автомобиля помялась передняя часть



В Заиграевском районе Бурятии между сёлами Шабур и Старая Брянь сегодня произошло ДТП.



По предварительным данным, около 9:25 водитель автомобиля Kia Sportage не предоставил преимущество в движении большегрузу Scania.



Обошлось без пострадавших, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



