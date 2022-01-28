У легкового автомобиля помялась передняя часть
В Заиграевском районе Бурятии между сёлами Шабур и Старая Брянь сегодня произошло ДТП.
По предварительным данным, около 9:25 водитель автомобиля Kia Sportage не предоставил преимущество в движении большегрузу Scania.
Обошлось без пострадавших, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии кроссовер и фура не поделили дорогу
Происшествия, Фото:
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