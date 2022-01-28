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В Бурятии кроссовер и фура не поделили дорогу

В Бурятии кроссовер и фура не поделили дорогу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
У легкового автомобиля помялась передняя часть

В Заиграевском районе Бурятии между сёлами Шабур и Старая Брянь сегодня произошло ДТП.

По предварительным данным, около 9:25 водитель автомобиля Kia Sportage не предоставил преимущество в движении большегрузу Scania.

Обошлось без пострадавших, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП

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