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В Улан-Удэ поймали вора-сладкоежку

В Улан-Удэ поймали вора-сладкоежку
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На кражи ходил большой любитель шоколадной пасты

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали вора – любителя шоколадной пасты.

- Кнопка тревожной сигнализации сработала в продовольственном магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны совместно с работниками службы безопасности предприятия задержали мужчину с украденным товаром, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Несколькими днями ранее работники службы безопасности магазина выявили по камерам видеонаблюдения кражу пяти банок шоколадной пасты. Охранники запомнили приметы вора.

Вскоре мужчина опять пришёл в магазин, и вновь ради кражи. Вынести он пытался ещё шесть банок той же шоколадной пасты. В этот момент его и задержали.

Задержанного, 25-летнего ранее судимого улан-удэнца, росгвардейцы доставили в отдел полиции.

Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.
кража Росгвардия

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