На кражи ходил большой любитель шоколадной пасты
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали вора – любителя шоколадной пасты.
- Кнопка тревожной сигнализации сработала в продовольственном магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны совместно с работниками службы безопасности предприятия задержали мужчину с украденным товаром, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Несколькими днями ранее работники службы безопасности магазина выявили по камерам видеонаблюдения кражу пяти банок шоколадной пасты. Охранники запомнили приметы вора.
Вскоре мужчина опять пришёл в магазин, и вновь ради кражи. Вынести он пытался ещё шесть банок той же шоколадной пасты. В этот момент его и задержали.
Задержанного, 25-летнего ранее судимого улан-удэнца, росгвардейцы доставили в отдел полиции.
Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.
В Улан-Удэ поймали вора-сладкоежку
Происшествия, Фото:
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