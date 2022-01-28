В Улан-Удэ поймали вора-сладкоежку

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

На кражи ходил большой любитель шоколадной пасты



В Улан-Удэ росгвардейцы поймали вора – любителя шоколадной пасты.



- Кнопка тревожной сигнализации сработала в продовольственном магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны совместно с работниками службы безопасности предприятия задержали мужчину с украденным товаром, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Несколькими днями ранее работники службы безопасности магазина выявили по камерам видеонаблюдения кражу пяти банок шоколадной пасты. Охранники запомнили приметы вора.



Вскоре мужчина опять пришёл в магазин, и вновь ради кражи. Вынести он пытался ещё шесть банок той же шоколадной пасты. В этот момент его и задержали.



Задержанного, 25-летнего ранее судимого улан-удэнца, росгвардейцы доставили в отдел полиции.



Ущерб составил более четырёх тысяч рублей.

