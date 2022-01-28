Всего в ДТП пострадали более 400 человек
В 2021 году в Улан-Удэ зарегистрировали 378 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В результате аварий 23 человека погибли. Ещё 440 человек получили травмы, сообщили в МВД по Бурятии.
За год в ДТП в Улан-Удэ погибли трое несовершеннолетних.
Как сообщал «Байкал-Daily», одно из таких ДТП произошло в феврале возле железнодорожного вокзала. Пьяный водитель «Лексуса», угнавший машину родственника, на большой скорости сбил на «зебре» 16-летних парня и девушку, после чего скрылся. Подростки, которые были троюродными братом и сестрой, скончались на месте. Трагедия потрясла многих жителей Бурятии, которые ещё долгое время несли на место происшествия цветы и игрушки. Погубившего подростков водителя отправили в колонию на 15 лет. Недавно он пытался обжаловать приговор, но безуспешно.
Наезды на пешеходов остаются в столице республики основным видом дорожных происшествий. Их в прошлом году было 168. Десять пешеходов погибли.
Зарегистрировано 43 ДТП, которые устроили пьяные водители. В таких авариях погибли девять человек, ещё 48 получили травмы.
- По итогам прошлого года в Улан-Удэ по причине неудовлетворительного содержания улиц и дорог зарегистрировано 185 ДТП. В ходе ежедневного контроля за содержанием улично-дорожной сети выдано 453 предписания на устранение недостатков, в том числе 322 – комитету по строительству администрации Улан-Удэ и 123 – комитету городского хозяйства, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На дорогах Улан-Удэ за год погибли более 20 человек
Происшествия, Фото:
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