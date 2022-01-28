 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 января

27 января

Популярное

В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя

В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пенсионерка лишилась денег, пойдя навстречу незнакомке

15 января в полицию Кабанского района с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя пенсионерка. Сельчанка рассказала, что к ней на остановке общественного транспорта в селе Оймур подошла женщина и попросила подвезти её до села Заречье. Водителю было по пути, и она согласилась помочь незнакомке.

- После того, как попутчица вышла из автомобиля, пенсионерка заметила, что с заднего сиденья пропал кошелёк, в котором находилось более девяти тысяч рублей, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские задержали воровку. Попутчицей оказалась 59-летняя пенсионерка. Задержанная заявила, что на такой поступок она решилась под воздействием алкогольного опьянения.

Кошелёк и большая часть украденных денег изъята полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя
В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя
Происшествия, 28.01.2022
Пенсионерка лишилась денег, пойдя навстречу незнакомке
В Бурятии будут судить трёх свидетелей по делу Баира Жамбалова
В Бурятии будут судить трёх свидетелей по делу Баира Жамбалова
Происшествия, 28.01.2022
Следователи пришли к выводу, что свидетели по делу Жамбалова покатали его стремлению избежать уголовной ответственности
Улан-удэнец пронёс мимо кассы 15 пачек сливочного масла
Улан-удэнец пронёс мимо кассы 15 пачек сливочного масла
Происшествия, 28.01.2022
На счету мужчины уже есть 11 погашенных судимостей
Иркутянин по шуму нашёл майнинговое оборудование и украл его
Иркутянин по шуму нашёл майнинговое оборудование и украл его
Происшествия, 28.01.2022
Вор специально ездил по гаражным кооперативам
В Улан-Удэ водитель-торопыга чудом избежал столкновения
В Улан-Удэ водитель-торопыга чудом избежал столкновения
Происшествия, 28.01.2022
«Он перед перекрёстком сохранился», - шутят жители Бурятии
В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав
В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав
Происшествия, 28.01.2022
Нарушителей выявили в ходе массовой проверки
В Бурятии вора поймали спустя два года
В Бурятии вора поймали спустя два года
Происшествия, 28.01.2022
Вор вывез украденные вещи на санках
Читинка взяла шесть кредитов и отдала мошенникам почти пять миллионов
Читинка взяла шесть кредитов и отдала мошенникам почти пять миллионов
Происшествия, 28.01.2022
Кредиты жертва мошенников взяла в том числе под залог квартиры
В Бурятии горел двухэтажный дом
В Бурятии горел двухэтажный дом
Происшествия, 28.01.2022
Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате
В Бурятии лжеучительница обманула финансовую контору
В Бурятии лжеучительница обманула финансовую контору
Происшествия, 28.01.2022
Ни одного платежа женщина так и не внесла
Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей
Жителя Бурятии украл у приезжего 70 тысяч рублей
Происшествия, 28.01.2022
Мужчина отделался условным сроком 
В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
В Иркутске двух парней будут судить за продажу персональных данных 40 абонентов
Происшествия, 27.01.2022
В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^