В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя

Пенсионерка лишилась денег, пойдя навстречу незнакомке



15 января в полицию Кабанского района с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя пенсионерка. Сельчанка рассказала, что к ней на остановке общественного транспорта в селе Оймур подошла женщина и попросила подвезти её до села Заречье. Водителю было по пути, и она согласилась помочь незнакомке.



- После того, как попутчица вышла из автомобиля, пенсионерка заметила, что с заднего сиденья пропал кошелёк, в котором находилось более девяти тысяч рублей, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские задержали воровку. Попутчицей оказалась 59-летняя пенсионерка. Задержанная заявила, что на такой поступок она решилась под воздействием алкогольного опьянения.



Кошелёк и большая часть украденных денег изъята полицейскими.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

