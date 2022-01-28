В Бурятии неблагодарная попутчица обокрала водителя

Пенсионерка лишилась денег, пойдя навстречу незнакомке
15 января в полицию Кабанского района с заявлением о краже денег обратилась 60-летняя пенсионерка. Сельчанка рассказала, что к ней на остановке общественного транспорта в селе Оймур подошла женщина и попросила подвезти её до села Заречье. Водителю было по пути, и она согласилась помочь незнакомке.
- После того, как попутчица вышла из автомобиля, пенсионерка заметила, что с заднего сиденья пропал кошелёк, в котором находилось более девяти тысяч рублей, - сообщила пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские задержали воровку. Попутчицей оказалась 59-летняя пенсионерка. Задержанная заявила, что на такой поступок она решилась под воздействием алкогольного опьянения.
Кошелёк и большая часть украденных денег изъята полицейскими.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
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Происшествия, Фото:
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