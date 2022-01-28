В Бурятии будут судить трёх свидетелей по делу Баира Жамбалова

Следователи пришли к выводу, что свидетели по делу Жамбалова потакали его стремлению избежать уголовной ответственности



В Бурятии предстанут перед судом трое мужчин, которые обвиняются в даче ложных показаний в пользу бывшего вице-спикера Баира Жамбалова. Делом лжесвидетелей занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В мае 2021 года Баир Жамбалов был осуждён за смертельный наезд на 17-летнюю студентку Галину Бурчевскую. В момент ДТП Жамбалов был вице-спикером Народного Хурала и секретарём Бурятского регионального отделения «Единой России». Сейчас же он лишён всех своих должностей и отбывает наказание в колонии общего режима.



Суд признал, что за рулём внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который на большой скорости насмерть сбил Галину, был Баир Жамбалов. После наезда водитель скрылся, не оказав девушке никакой помощи. Студентка позже скончалась в больнице.



Сам Жамбалов, который и во время расследования, и на суде придерживался версии, что за рулём внедорожника был не он, а его друг (якобы они поменялись в тот роковой день машинами), пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Недавно кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения.



- По данным следствия, трое попутчиков Жамбалова, ехавших с ним с рыбалки, в ходе предварительного следствия и судебных заседаний, потакая стремлению депутата избежать уголовной ответственности, дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них пытался взять вину Жамбалова на себя. А двое других, стремясь ввести следствие в заблуждение, подтверждали его надуманную версию, тем самым ложно обвиняя в совершении тяжкого преступления. Однако сначала следствием, а затем судом, данные показания оценены критически, как не соответствующие действительности. После вступления приговора в отношении Жамбалова в законную силу уголовные дела возбуждены в отношении самих свидетелей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Известно, что обвиняемым от 48 до 58 лет. Уголовные дела на них с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

