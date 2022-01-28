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В Улан-Удэ водитель-торопыга чудом избежал столкновения

В Улан-Удэ водитель-торопыга чудом избежал столкновения
Происшествия, 
«Он перед перекрёстком сохранился», - шутят жители Бурятии

Проезд на запрещающий сигнал светофора входит в пятёрку самых распространённых нарушений ПДД, фиксируемых камерами ГИБДД в Бурятии. В 2021 году за это нарушение было направлено свыше 13 тысяч постановлений в адрес автовладельцев.

- Зачастую некоторые водители сознательно нарушают правила проезда светофора и подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, - отмечают УГИБДД по Бурятии.

В качестве примера Госавтоиспекция опубликовали видеокадры с камер наблюдения о том, как водители лихо едут на запрещённый сигнал светофора. На одном из видео автомобилист чудом не устроил ДТП. Выезжая на перекрёсток в районе «Чёрного тюльпана», он устремляется налево, где по полосе встречного движения уже едут машины. Увиливая от столкновения, водитель попал в поток встречных автомобилей. ДТП удалось избежать буквально чудом.



Пользователи Сети шутят над ним: «Вообще отморозок», «Он перед перекрёстком сохранился».

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулём транспортных средств и соблюдать ПДД.
ДТП ГИБДД

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