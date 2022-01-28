Уголовное дело связано с объектами РЖД
Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего генерального директора иркутской компании. Он обвиняется в мошенничестве.
- По версии следствия, обвиняемый, из корыстных побуждения, в сентябре-октябре 2018 года, введя в заблуждение представителей РЖД, незаконно получил более 136 тысяч рублей за фактически невыполненные работы по контракту на текущий ремонт зданий, находящихся на балансе структурного подразделения ВСЖД на станции Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В рамках расследования потерпевшая сторона предъявила иск о взыскании суммы причинённого ущерба. Для его обеспечения наложен арест на земельный участок, принадлежащий бизнесмену.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Иркутска.
В Бурятии бизнесмен получил деньги за невыполненный ремонт
Происшествия, Фото:
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