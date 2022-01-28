В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав

Нарушителей выявили в ходе массовой проверки



Накануне, 27 января, в Улан-Удэ прошли массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские проверили около 300 автомобилистов.



Выявлено 13 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления два водителя, не имеющих советующих прав. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили двух других водителей, лишённых прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году по вине нетрезвых водителей в Бурятии произошло 201 ДТП, в которых 44 человека погибли и 285 получили травмы. За год автоинспекторы задержали свыше восьми тысяч пьяных водителей.

