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В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав

В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав
Происшествия, 
Нарушителей выявили в ходе массовой проверки

Накануне, 27 января, в Улан-Удэ прошли массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские проверили около 300 автомобилистов.

Выявлено 13 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления два водителя, не имеющих советующих прав. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили двух других водителей, лишённых прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году по вине нетрезвых водителей в Бурятии произошло 201 ДТП, в которых 44 человека погибли и 285 получили травмы. За год автоинспекторы задержали свыше восьми тысяч пьяных водителей.
ГИБДД водители

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