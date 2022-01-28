Нарушителей выявили в ходе массовой проверки
Накануне, 27 января, в Улан-Удэ прошли массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД. Дорожные полицейские проверили около 300 автомобилистов.
Выявлено 13 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержаны и отстранены от права управления два водителя, не имеющих советующих прав. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили двух других водителей, лишённых прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году по вине нетрезвых водителей в Бурятии произошло 201 ДТП, в которых 44 человека погибли и 285 получили травмы. За год автоинспекторы задержали свыше восьми тысяч пьяных водителей.
В Улан-Удэ во время рейда поймали четырёх водителей без прав
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Нарушителей выявили в ходе массовой проверки
Вор вывез украденные вещи на санках
Кредиты жертва мошенников взяла в том числе под залог квартиры
Пожар, судя по всему, начался в ванной комнате
Мужчина залез в дом, возвращаясь из гостей
Ни одного платежа женщина так и не внесла
Мужчина отделался условным сроком
Парень предстанет перед судом
В схеме был задействован сотрудник салона сотовой связи
Следователи выясняют причину смерти 1,5-годовалого ребёнка
Погибли отец с сыном и их друг
Большегруз вытащили спустя три дня после происшествия
Мужчина обокрал квартиру, что находится напротив жилья его матери
Полицейский приехал домой к разговаривавшей с мошенниками женщине
Один из обманутых мошенником мужчина хотел установить теплосчётчик