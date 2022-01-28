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В Бурятии вора поймали спустя два года

В Бурятии вора поймали спустя два года
Происшествия, 
Вор вывез украденные вещи на санках

В Кабанском районе Бурятии полицейские раскрыли кражу имущества из гаража. Преступление произошло в селе Выдрино ещё в декабре 2019 года.

Вором оказался местный житель, которому сейчас 21 год.

- Полицейские выяснили, что нетрезвый молодой человек совершил кражу ночью в поисках денег на очередную порцию спиртного (похищенное он планировал продать). Воспользовавшись отъездом хозяев квартиры, он гвоздодёром разобрал деревянную стену их гаража в ограде многоквартирного дома, - сообщили в МВД по Бурятии.

Из гаража юноша украл лодочный мотор, бензиновый генератор, сварочный аппарат, паяльник для пайки полипропиленовых труб, строительные инструменты и другое имущество общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

Вещи он на санях вывез на территорию заброшенного предприятия и на следующий день продал знакомому из Тункинского района. При этом соврал, что продаёт своё имущество, так как нужны деньги.

В содеянном молодой человек признался. Он нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В МВД по Бурятии уточнили, что покупателя украденных вещей сейчас устанавливают.

кража

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